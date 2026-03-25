Командующий беспилотных систем противовоздушной обороны Юрий Черевашенко рассказал 24 Каналу, что в течение суток России нанесла массированный удар баллистическими, крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Оккупанты запустили 999 беспилотников в течение суток, из них – 440 ночью.

Читайте также Самая масштабная дневная атака в истории: россияне за 24 часа запустили 999 "Шахедов"

Чем отличалась массированная атака 24 марта?

По словам военного, в пределах Киевской области враг применил около 250 беспилотников. Еще в прошлом году такое количество дронов они использовали в целом по всей территории Украины.

Силы обороны применяют различные средства для противодействия такой угрозе. Речь идет как об армейской и истребительной авиации, так и о мобильных огневых группах, дронах-перехватчиках, зенитную артиллерию и т.п.

Опыта отражения таких массированных атак не существует. Украина – первое государство, которое столкнулось с такими вызовами. Мы первые, кто строит такую систему ПВО. Мы уже видим результат работы в городах, которые были классическими целями России для таких ударов. Противник также видит снижение эффективности, то делает акцент на поражение городов вглубь территории Украины. А именно – западный регион,

– отметил военный.

Силы ПВО уже работают над созданием новых рубежей противодействия вражеским беспилотникам. Это должно позволить минимализировать атаки по западным регионам. Также фактически враг сейчас сделал шаг отчаяния. Они использовали большинство дронов, которые находились у них на складах.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал, чем отличалась массированная атака 24 марта. Дроны фактически заходили "колоннами".

