Командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко розповів 24 Каналу, що упродовж доби Росії завдала масованого удару балістичними, крилатими ракетами та ударними БпЛА. Окупанти запустили 999 безпілотників упродовж доби, з них – 440 вночі.

Чим вирізнялася масована атака 24 березня?

За словами військового, в межах Київської області ворог застосував близько 250 безпілотників. Ще минулого таку кількість дронів вони використовували загалом по всій території Україні.

Сили оборони застосовують різні засоби для протидії такій загрозі. Йдеться як про армійську та винищувальну авіацію, так і про мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, зенітну артилерію тощо.

Досвіду відбиття таких масованих атак не існує. Україна – перша держава, яка стикнулася з такими викликами. Ми перші, хто будує таку систему ППО. Ми вже бачимо результат роботи в містах, які були класичними цілями Росії для таких ударів. Противник також бачить зниження ефективності, то робить акцент на ураження міст вглиб території України. А саме – західний регіон,

– зазначив військовий.

Сили ППО вже працюють над створенням нових рубежів протидії ворожим безпілотникам. Це має дозволити мінімалізувати атаки по західних регіонах. Також фактично ворог зараз зробив крок відчаю. Вони використали більшість дронів, які перебували у них на складах.

Зверніть увагу! Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів, чим вирізнялася масована атака 24 березня. Дрони фактично заходили "колонами".

