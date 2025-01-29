Россия продолжает террор "Шахедами": где сейчас существует опасность

Поздно вечером 29 января Россия в очередной раз запустила по территории Украины ударные дроны. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие, если в вашей области объявлена воздушная тревога.

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Где существует угроза "Шахедов"

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