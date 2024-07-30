Для нас сейчас это очень важно, – Свитан сказал, что могло быть целью атаки на аэродром "Моздок"
Утром 30 июля дроны атаковали российский военный аэродром в Северной Осетии. В последнее время вражеские авиабазы очень часто оказываются под ударами.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что кроме аэродрома "Моздок", также были атакованы авиабазы "Энгельс" и "Оленья". Эти удары связаны с возможной новой масштабной атакой россиян.
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Какие намерения россиян
Враг сейчас готовит масштабную атаку. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в Черное море вышли три подводные лодки "Варшавянка", каждая из которых является носителем четырех "Калибров".
На аэродромы "Энгельс" и "Оленья" россияне подтянули с Дальнего Востока самолеты Ту-95. Также с "Оленья" перебросили несколько самолетов на аэродром под Рязанью.
Соответственно украинская разведка отслеживает эти перемещения врага и выполняет боевые задачи. На аэродроме "Моздок" украинские спецслужбы пытались добраться до самолетов, в основном – Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. Для нас сейчас это очень важно,
– подчеркнул военный эксперт.
Новая атака россиян вероятно будет связана с появлением в Украине истребителей F-16 или подготовкой аэродромно-технического оборудования для этого. Они будут прилагать усилия, чтобы ударить по большинству аэродромов в Украине.
"Поэтому гражданскому населению нашей страны нужно быть максимально осторожными. Как только появляется информация о взлете российского Ту-95, сразу принимать меры предосторожности для сохранения своей жизни", – предупредил Роман Свитан.
Удары по российским аэродромам
- Авиабаза в Моздоке 30 июля была атакована дронами. Хотя российские паблики сообщают о том, что "разрушений и жертв нет". Однако местные жители слышали мощный взрыв и наблюдали пожар и черный дым.
- Также 25 июля на аэродроме "Оленья" в Мурманской области произошел взрыв над местом размещения самолетов. Это привело к повреждению Ту-22М3 с бортовыми номерами №33 и №31.