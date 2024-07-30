Для нас сейчас это очень важно, – Свитан сказал, что могло быть целью атаки на аэродром "Моздок"

Утром 30 июля дроны атаковали российский военный аэродром в Северной Осетии. В последнее время вражеские авиабазы очень часто оказываются под ударами.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что кроме аэродрома "Моздок", также были атакованы авиабазы "Энгельс" и "Оленья". Эти удары связаны с возможной новой масштабной атакой россиян.

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Какие намерения россиян

Враг сейчас готовит масштабную атаку. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в Черное море вышли три подводные лодки "Варшавянка", каждая из которых является носителем четырех "Калибров".

На аэродромы "Энгельс" и "Оленья" россияне подтянули с Дальнего Востока самолеты Ту-95. Также с "Оленья" перебросили несколько самолетов на аэродром под Рязанью.

Соответственно украинская разведка отслеживает эти перемещения врага и выполняет боевые задачи. На аэродроме "Моздок" украинские спецслужбы пытались добраться до самолетов, в основном – Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. Для нас сейчас это очень важно,

– подчеркнул военный эксперт.

Новая атака россиян вероятно будет связана с появлением в Украине истребителей F-16 или подготовкой аэродромно-технического оборудования для этого. Они будут прилагать усилия, чтобы ударить по большинству аэродромов в Украине.

"Поэтому гражданскому населению нашей страны нужно быть максимально осторожными. Как только появляется информация о взлете российского Ту-95, сразу принимать меры предосторожности для сохранения своей жизни", – предупредил Роман Свитан.

Удары по российским аэродромам