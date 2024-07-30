Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що окрім аеродрому "Моздок", також було атаковано авіабази "Енгельс" та "Оленья". Ці удари пов'язані з можливою новою масштабною атакою росіян.
Читайте також Україна, ймовірно, вдарила по аеродрому під Курськом: як росіяни його використовують
Які наміри росіян
Ворог наразі готує масштабну атаку. Про це свідчить, зокрема, те, що в Чорне море вийшли три підводні човни "Варшав'янка", кожний з яких є носієм чотирьох "Калібрів".
На аеродроми "Енгельс" та "Оленья" росіяни підтягнули з Далекого Сходу літаки Ту-95. Також з "Оленья" перекинули декілька літаків на аеродром під Рязанню.
Відповідно українська розвідка відстежує ці переміщення ворога та виконує бойові завдання. На аеродромі "Моздок" українські спецслужби намагались дістатись до літаків, в основному – Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. Для нас зараз це дуже важливо,
– підкреслив військовий експерт.
Нова атака росіян імовірно буде пов`язана з появою в Україні винищувачів F-16 або підготовкою аеродромно-технічного обладнання для цього. Вони докладатимуть зусиль, щоб вдарити по більшості аеродромів в Україні.
"Тому цивільному населенню нашої країни потрібно бути максимально обережними. Як тільки з'являється інформація щодо зльоту російського Ту-95, одразу вживати запобіжних засобів для збереження свого життя", – попередив Роман Світан.
Удари по російських аеродромах
- Авіабаза в Моздоку 30 липня була атакована дронами. Хоча російські пабліки повідомляють про те, що "руйнувань та жертв немає". Проте місцеві жителі чули потужний вибух та спостерігали пожежу та чорний дим.
- Також 25 липня на аеродромі "Оленья" у Мурманській області стався вибух над місцем розміщення літаків. Це призвело до пошкодження Ту-22М3 з бортовими номерами №33 та №31.