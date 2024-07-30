Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що окрім аеродрому "Моздок", також було атаковано авіабази "Енгельс" та "Оленья". Ці удари пов'язані з можливою новою масштабною атакою росіян.

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Які наміри росіян

Ворог наразі готує масштабну атаку. Про це свідчить, зокрема, те, що в Чорне море вийшли три підводні човни "Варшав'янка", кожний з яких є носієм чотирьох "Калібрів".

На аеродроми "Енгельс" та "Оленья" росіяни підтягнули з Далекого Сходу літаки Ту-95. Також з "Оленья" перекинули декілька літаків на аеродром під Рязанню.

Відповідно українська розвідка відстежує ці переміщення ворога та виконує бойові завдання. На аеродромі "Моздок" українські спецслужби намагались дістатись до літаків, в основному – Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. Для нас зараз це дуже важливо,

– підкреслив військовий експерт.

Нова атака росіян імовірно буде пов`язана з появою в Україні винищувачів F-16 або підготовкою аеродромно-технічного обладнання для цього. Вони докладатимуть зусиль, щоб вдарити по більшості аеродромів в Україні.

"Тому цивільному населенню нашої країни потрібно бути максимально обережними. Як тільки з'являється інформація щодо зльоту російського Ту-95, одразу вживати запобіжних засобів для збереження свого життя", – попередив Роман Світан.

Удари по російських аеродромах