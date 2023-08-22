Ощутимый удар по авиации: в ГУР прокомментировали атаку по аэродрому "Сольцы"

Россияне все никак не могут понять, что война против Украины – огромная ошибка. Более того, даже собственная ошибка не научила врага прятать стратегическую авиацию, в частности на аэродроме "Сольцы".

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что уничтожение и повреждение самолетов Ту-22М3 стало серьезным ударом для противника. Бестолковость в действиях, несомненно, присутствует, но не стоит недооценивать россиян.

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Россия теряет стратегическую авиацию

В результате атаки на аэродром "Сольцы"​ Россия потеряла по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который не подлежит восстановлению. Подобных самолетов у россиян осталось очень мало, ведь с 1993 года подобная модификация не производится, а производство новых – не стоит на повестке дня.

Предварительно еще 2 самолета повреждены. Да, их могут восстановить, но путем донорства из других бомбардировщиков.

Это серьезный и ощутимый удар по стратегической авиации врага,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

Российская авиация младше не становится. Далеко не все из имеющихся бомбардировщиков без проблем могут выполнять поставленные задачи. Для каждого вылета необходимо серьезное обслуживание.

Атаки только начинаются

По словам Юсова, головотяпство у россиян, безусловно, присутствует. Однако не следует недооценивать врага. Если бы все было так легко, то наши воины давно уничтожили бы всю стратегическую авиацию и другое вооружение противника.

Андрей Юсов рассказал, как уничтожение Ту-22М3 повлияло на россиян: смотрите видео

Враг очень серьезно работает – спецслужбы, присутствуют контрразведывательные и контрдиверсионные группы.

"Обеспечить надлежащую защиту своей авиации и не только ее – враг неспособен. Из-за нехватки ресурсов, технологий, квалифицированных кадров и, конечно, приоритетов", – сказал Юсов.

Если бы Россия не тратила все лучшие усилия и ресурсы на захватническую войну в Украине, вероятно, у нее нашлось бы времени и средств, чтобы защитить собственную инфраструктуру: небо над Москвой, аэродромы, стратегическую авиацию.

Как видим, Владимир Путин занят другими делами – преступной войной против суверенного государства.

Раз так, то получайте. Группа пришла, выполнила задание. Группа центральной России вернулась в центральную Россию. И так в четкой координации с Главным управлением разведки эта работа будет продолжаться,

– подытожил Андрей Юсов.

Атака по аэродрому "Сольцы": что известно