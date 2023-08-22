Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що знищення та пошкодження літаків Ту-22М3 стало серйозним ударом для противника. Безтолковість у діях, безсумнівно, присутня, але не варто недооцінювати росіян.

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Росія втрачає стратегічну авіацію

Внаслідок атаки на аеродром "Сольці"​ Росія втратила щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який відновленню не підлягає. Подібних літаків у росіян залишилося вкрай мало, адже з 1993 року схожа модифікація не виробляється, а виробництво нових – не стоїть на порядку денному.

Попередньо, ще 2 літаки пошкоджені. Так, їх можуть відновити, але шляхом донорства з інших бомбардувальників.

Це серйозний та відчутний удар по стратегічній авіації ворога,

– підкреслив представник ГУР МО.

Російська авіація молодшою не стає. Далеко не всі з наявних бомбардувальників без проблем можуть виконувати поставлені завдання. Для кожного вильоту необхідне серйозне обслуговування.

Атаки тільки починаються

За словами Юсова, головотество у росіян, безумовно, присутнє. Проте не слід недооцінювати ворога. Якби все було так легко, то наші воїни давно б знищили всю стратегічну авіацію та інше озброєння противника.

Андрій Юсов розповів, як знищення Ту-22М3 вплинуло на росіян: дивіться відео

Ворог надзвичайно серйозно працює – спецслужби, присутні контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи.

"Забезпечити належний захист своєї авіації та не лише її – ворог нездатний. Через нестачу ресурсів, технологій, кваліфікованих кадрів та звичайно пріоритетів", – мовив Юсов.

Якби Росія не витрачала усі найкращі зусилля та ресурси на загарбницьку війну в Україні, ймовірно, у них знайшовся б час і засоби, аби захистити власну інфраструктуру – небо над Москвою, аеродроми, стратегічну авіацію.

Як бачимо, Владімір Путін зайнятий іншими справами – злочинною війною проти суверенної держави.

Раз так, то отримуйте. Група прийшла, виконала завдання. Група центральної Росії повернулася до центральної Росії. І так в чіткій координації з Головним управлінням розвідки ця робота буде продовжуватись,

– підсумував Андрій Юсов.

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