Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що знищення та пошкодження літаків Ту-22М3 стало серйозним ударом для противника. Безтолковість у діях, безсумнівно, присутня, але не варто недооцінювати росіян.
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Росія втрачає стратегічну авіацію
Внаслідок атаки на аеродром "Сольці" Росія втратила щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який відновленню не підлягає. Подібних літаків у росіян залишилося вкрай мало, адже з 1993 року схожа модифікація не виробляється, а виробництво нових – не стоїть на порядку денному.
Попередньо, ще 2 літаки пошкоджені. Так, їх можуть відновити, але шляхом донорства з інших бомбардувальників.
Це серйозний та відчутний удар по стратегічній авіації ворога,
– підкреслив представник ГУР МО.
Російська авіація молодшою не стає. Далеко не всі з наявних бомбардувальників без проблем можуть виконувати поставлені завдання. Для кожного вильоту необхідне серйозне обслуговування.
Атаки тільки починаються
За словами Юсова, головотество у росіян, безумовно, присутнє. Проте не слід недооцінювати ворога. Якби все було так легко, то наші воїни давно б знищили всю стратегічну авіацію та інше озброєння противника.
Андрій Юсов розповів, як знищення Ту-22М3 вплинуло на росіян: дивіться відео
Ворог надзвичайно серйозно працює – спецслужби, присутні контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи.
"Забезпечити належний захист своєї авіації та не лише її – ворог нездатний. Через нестачу ресурсів, технологій, кваліфікованих кадрів та звичайно пріоритетів", – мовив Юсов.
Якби Росія не витрачала усі найкращі зусилля та ресурси на загарбницьку війну в Україні, ймовірно, у них знайшовся б час і засоби, аби захистити власну інфраструктуру – небо над Москвою, аеродроми, стратегічну авіацію.
Як бачимо, Владімір Путін зайнятий іншими справами – злочинною війною проти суверенної держави.
Раз так, то отримуйте. Група прийшла, виконала завдання. Група центральної Росії повернулася до центральної Росії. І так в чіткій координації з Головним управлінням розвідки ця робота буде продовжуватись,
– підсумував Андрій Юсов.
Атака по аеродрому "Сольці": що відомо
- У суботу, 19 серпня, невідомий безпілотник атакував російський аеродром "Сольці" в Новгородській області Росії. Під час атаки було пошкоджено кілька стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Це літак, який несе надзвукові протикорабельні ракети Х-22, якими Росія обстрілює Україну.
- Вранці російські телеграм-канали почали поширювати кадри диму над авіабазою "Сольці". Міноборони Росії заявило, що там почалася пожежа і традиційно звинуватило в атаці Україну.
- Згодом, як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, російські війська почали переміщення неушкоджених літаків на авіабазу "Оленья" в Мурманській області.