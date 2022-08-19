ВСУ вывели из строя более 50% боевых самолетов черноморского флота россии, – СМИ
Источник:Reuters
Взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота россии.
Так, в результате взрывов на аэродроме в Саках россия потеряла более половины самолетов морской авиации. Об этом журналисты пишут с ссылкой на анонимный источник.
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Украина оказывает психологическое давление на российское руководство
Западный чиновник на условиях анонимности сказал, что Украина ныне последовательно достигает "кинетического эффекта" глубоко в тылу, что оказывает существенное влияние на логистическую поддержку российской армии и оказывает "значительное психологическое влияние на российское руководство".
Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота,
– сказал чиновник.
В ВСУ говорили, что уничтожено 9 самолетов
9 августа на авиабазе Саки под Новофедоровкой на западном побережье Крыма раздались многочисленные взрывы. В Воздушных силах говорили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов вблизи Саков.
Также оккупанты заявили, что возросло количество пострадавших в результате взрывов в Крыму. При этом в минобороны россии ранее утверждали, что никто не пострадал.
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