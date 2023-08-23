Аэродром "Шайковка" в России снова под "атакой": россияне жалуются о неизвестных дронах

В России продолжается сезон полетов неизвестных беспилотников, а вместе с ними и цветение "хлопка". Так, оккупанты жалуются, что их аэродром "Шайковка" якобы в очередной раз "атаковали" дроны.

Об этом сообщают российские СМИ. В местных властях отчитались, что якобы все вражеские летательные аппараты были сбиты, информирует 24 Канал.

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Аэродром "Шайковка" снова оказался под ударом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где расположен этот аэропорт, заявил, что якобы днем 23 августа силы противовоздушной обороны России ликвидировали "вражеские дроны". По его словам, этих летательных аппаратов было 2 единицы.

Шапша также отметил, что в результате этой атаки пострадавших или повреждений на аэродроме "Шайковка" якобы нет. Он также заверил, что инфраструктура аэропорта также якобы осталась целой.

Ранее на аэродром "Шайковка" уже совершали атаки.