Аэродром "Шайковка" в России снова под "атакой": россияне жалуются о неизвестных дронах
В России продолжается сезон полетов неизвестных беспилотников, а вместе с ними и цветение "хлопка". Так, оккупанты жалуются, что их аэродром "Шайковка" якобы в очередной раз "атаковали" дроны.
Об этом сообщают российские СМИ. В местных властях отчитались, что якобы все вражеские летательные аппараты были сбиты, информирует 24 Канал.
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Аэродром "Шайковка" снова оказался под ударом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где расположен этот аэропорт, заявил, что якобы днем 23 августа силы противовоздушной обороны России ликвидировали "вражеские дроны". По его словам, этих летательных аппаратов было 2 единицы.
Шапша также отметил, что в результате этой атаки пострадавших или повреждений на аэродроме "Шайковка" якобы нет. Он также заверил, что инфраструктура аэропорта также якобы осталась целой.
Ранее на аэродром "Шайковка" уже совершали атаки.
- Российские захватчики 21 августа жаловались на то, что их аэродром "Шайковка" в Калужской области якобы атаковал неизвестный беспилотник. Этот БПЛА был якобы оборудован самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.
- Оккупанты также подчеркнули, что этот летательный аппарат упал на территории аэропорта, образовав воронку и пожар. Кроме того, в результате этого повреждения получил российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителями ракет Х-101 и Х-555.
- Впоследствии представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил информацию об атаке аэродрома "Шайковка". Он подчеркнул, что это сделали россияне, находящиеся в коммуникации с украинской разведкой.
- Также он подтвердил, что в результате атаки на аэродроме получила повреждение техника страны-агрессорки. В частности, там пострадали самолет и несколько единиц авиатехники.
- Юсов отметил, что во многих случаях ГУР МО продолжает выполнять поставленные задачи, в том числе и на территории государства-агрессорки. Также он заверил, что украинцы все больше слышат об атаках на российские военные объекты.
- Где расположен аэродром "Шайковка" и как далеко он находится от границы с Украиной – показываем на карте.