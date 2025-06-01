Под ударом должны были быть 5 аэродромов: куда могла целиться Украина

Согласно плану под атаку украинских дронов 1 июня должны были попасть пять российских аэродромов. Операция была спланирована заранее, цели были определены. Но БпЛА поразили только четыре объекта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. На карте, с которой сфотографировали главу СБУ Василия Малюка, были обозначены пять целей.

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Какую еще одну авиабазу планировала поразить Украина

Губернатор Амурской области России Василий Орлов отметил, что украинские дроны не достигли цели в регионе. Здесь расположен аэродром "Украинка", который также был среди целей СБУ во время исторической спецоперации. БпЛА доставляли к базам грузовиками. Та, которая двигалась к "Украинке" загорелась на трассе "Чита – Хабаровск", в районе Серышево. Пожар произошел в прицепе фуры. СМИ сообщают, что в машине могла начаться детонация беспилотников.

Фура, вероятно, с дронами пылала на трассе: видео

Известно, что в результате возгорания пострадал водитель. На месте работала полиция и экстренные службы.

Ударов с использованием БпЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем,

– написал глава области.

Стоит отметить, что на авиабазе "Украинка" хранилось много Ту-95 МС армии России.

Большинство аэродромов все же попали под атаку

Василий Малюк ранее показал схему операции "Паутина". Удары были нанесены по аэродромам "Оленья" в Мурманской области, "Белая" – в Иркутской, "Дягилево" – в Рязанской и "Иваново Северный" – в Ивановской.

СБУ планировала ударить дронами по пяти авиабазам в России / Фото из телеграма "Око Гора"

Российское минобороны подтвердило, что под атаку украинских дронов попали авиабазы в Мурманской и Иркутской областях. А вот в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки якобы отбиты. Однако четыре аэродрома все же получили повреждения, там пострадал 41 вражеский бомбардировщик.