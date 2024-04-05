Сколько самолетов было на аэродромах в России до атаки БПЛА: появились спутниковые снимки

В ночь на 5 апреля страна-агрессор подверглась массированной атаке дронов. Под ударом оказались военные аэродромы "Морозовск", "Энгельс" и "Ейск".

Журналисты обнародовали спутниковые снимки российских аэродромов в канун атаки БПЛА.

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Сколько самолетов было на аэродромах, которые атаковали дроны

Так, согласно снимку Planet Labs на аэродроме "Энгельс" 4 апреля находилось по меньшей мере восемь стратегических бомбардировщиков: три Ту-160 и пять Ту-95. Также спутник зафиксировал по одному Ил-76 и Ту-22. В целом там было около 10 самолетов.



На военном аэродроме в Ейске были расположены около 30 воздушных судов: десять тренировочно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, четыре истребителя типа Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а также вертолеты Ка-27, один Ми-8 и два учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.



На аэродроме в Морозовске, согласно снимку Planet Labs, по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей различных типов, большинство из которых Су-34.

Спутниковые снимки аэропортов в России / Фото "Схемы"

Напомним, источники 24 Канала сообщили, что за атакой на Морозовск стоит СБУ. Там уничтожены по меньшей мере 6 самолетов, еще 8 получили существенные повреждения.

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