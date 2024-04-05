Журналісти оприлюднили супутникові знімки російських аеродромів у переддень атаки БпЛА.
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Скільки літаків було на летовищах, які атакували дрони
Так, відповідно до знімку Planet Labs на аеродромі "Енгельс" 4 квітня перебувало щонайменше вісім стратегічних бомбардувальників: три Ту-160 та п’ять Ту-95. Також супутник зафіксував по одному Іл-76 і Ту-22. Загалом на кадрах зафіксовано 10 літаків.
На військовому аеродромі у Єйську були розташовані близько 30 повітряних суден: десять тренувально-бойових літаків Л-39, п’ять транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, чотири винищувачі типу Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8 та два навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.
На летовищі у Морозовську, відповідно до знімку Planet Labs, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.
Супутникові знімки летовищ у Росії / Фото "Схеми"
Нагадаємо, джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою на Морозовськ стоїть СБУ. Там знищено щонайменше 6 літаків, ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.
Вибухова ніч у Росії: що відомо
- Вночі 5 квітня було гучно одразу у кількох регіонах країни-агресорки. Так, вибухи чули у Курську та Воронежі.
- Гриміло й у Саратовській, Ростовській областях та Краснодарському краї. Там безпілотники вдарили по трьох аеродромах, на яких базувалися військові літаки.
- Вранці міноборони Росії заявило, що країна зазнала атаки понад 50 ударних дронів.
- Зазначимо, що від Харкова до аеродрому в Енгельсі приблизно 900 кілометрів.
- Відстань від Запоріжжя до Єйська становить орієнтовно 260 – 270 кілометрів.
- Морозовськ своєю чергою розташований за понад 300 кілометрів від нинішньої ліні фронту по прямій.
- Зазначимо, що, за повідомленням Федорова, в України є моделі безпілотників, здатних долати понад 1000 кілометрів.