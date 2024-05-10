"Неспокойная ночь": мэр Москвы заявил, что отразил атаку беспилотника, который летел на город

В России заявили об атаке беспилотника на столицу. В ночь на 10 мая в Подмосковье якобы работали силы противовоздушной обороны из-за дрона, который летел на Москву.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует 24 Канал.

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Что творилось в Москве

Местные власти в Москве заявили о сбитии беспилотника, который якобы летел в ее сторону.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, который летел на Москву,

– написал Собянин.

Он утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Также мэр отметил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

Неспокойно было и в Брянской области. Там не обошлось без отчета об "успешной" работе российской ПВО. Так, губернатор заявил, что 3 беспилотника были уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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