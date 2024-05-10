"Неспокойная ночь": мэр Москвы заявил, что отразил атаку беспилотника, который летел на город
В России заявили об атаке беспилотника на столицу. В ночь на 10 мая в Подмосковье якобы работали силы противовоздушной обороны из-за дрона, который летел на Москву.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует 24 Канал.
Смотрите также Россияне жалуются, что в Краснодарском крае атаковали сразу 2 нефтебазы
Что творилось в Москве
Местные власти в Москве заявили о сбитии беспилотника, который якобы летел в ее сторону.
Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, который летел на Москву,
– написал Собянин.
Он утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Также мэр отметил, что на месте работают специалисты экстренных служб.
Неспокойно было и в Брянской области. Там не обошлось без отчета об "успешной" работе российской ПВО. Так, губернатор заявил, что 3 беспилотника были уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
В России жалуются на атаку по Калужскому НПЗ: что известно
- В Калужской области страны-агрессора сообщают об атаке на местный нефтеперерабатывающий завод.
- По данным мониторинговых каналов, под ударом оказался Калужский НПЗ "Первый завод": там сообщают о попадании и пожаре на объекте.
- По данным очевидцев, около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, неподалеку станции Полотняный завод.
- По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки полета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.
- В то же время на пропагандистских каналах уже успели пожаловаться на ненадежную защиту критической для России инфраструктуры.