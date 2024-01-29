Самодельный, но пролетел 900 километров: в России показали дрон, атаковавший завод "Славнефть"
Сегодня в российском Ярославле заявили об атаке беспилотника самолетного типа. Дрон якобы "посадили" на территории нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС".
Дырявая российская ПВО
Интересно, что российские пропагандисты пытаются оправдать дырявую ПВО и говорят, что дрон был самодельным. Впрочем, факт остается фактом – беспилотник пролетел 900 километров. Выходит, россиянам следует задуматься над "самодельной" ПВО, возможно она будет эффективнее, чем тоже имеющаяся в России сейчас.
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В частности, российские медиа пишут, что беспилотники запускали с территории Черниговской области. И один из БПЛА "посадили" с помощью систем РЭБ на территории завода "Славнефть-ЯНОС".
В итоге якобы 3 из 4 дронов так и не долетели до Ярославля, упав в лесах. Еще один был нейтрализованный РЭБ. А тот дрон, который якобы упал на территории завода "Славнефть-ЯНОС", показали на фото.
В России считают, что дрон запустили из Черниговской области Украины / Фото с российских телеграм-каналов
"Самодельный" дрон атаковал одну из крупнейших нефтяных компаний России
Заметим, что логика россиян просто гениальна – они пытаются высмеять Украину за самодельный дрон, который, как указано в их же сообщениях, атаковал самый крупный нефтеперерабатывающий завод Северного региона России.
Более того, "Славнефть-ЯНОС", согласно официальному сайту предприятия, входит в десяток крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти.
Интересно и то, что несмотря на рассказы, что сбили 4 дрона, показали только один беспилотник.
Главное о падении беспилотника на НПЗ
- Беспилотник упал возле установки гидрокрекинга. Россияне сообщили, что на место вызвали группу разминирования. Российские телеграм-каналы писали, что сотрудников завода временно отпустили домой.
- Губернатор региона Михаил Евраев не комментировал атаку БПЛА на НПЗ. Пострадавших в результате атаки нет.
- Украинские власти традиционно не комментируют прилеты на территории России.