В центре столицы России переполох: появились кадры с места падения дрона в Москве
В центре столицы страны-агрессора с ночи суета из-за падения беспилотника. Появились первые кадры с места событий, работают вражеские экстренные службы.
Российские СМИ публикуют фото и видео. Отмечают, что беспилотник упал в районе Краснопресненской набережной в самом центре Москвы.
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На месте много машин скорой помощи, спасатели и полиция.
В Москве переполох / Фото росСМИ
На место происшествия согнали много техники / Фото росСМИ
Не могут определиться: упал дрон или обломки
По данным пропагандистов, в 8-м павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров в результате падения беспилотника. Уверяют, что пострадавших предварительно нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон был якобы сбит, а на Экспоцентр упали обломки.
На территорию Экспоцентра прибыли экстренные службы / Фото росСМИ
На территорию Экспоцентра никого не пропускают: видео
Несмотря на сообщение об отсутствии пострадавших, на кадрах видно, что к месту происшествия съезжаются машины скорой помощи.
В результате инцидента могут быть пострадавшие, в центр съехались скорые / Фото росСМИ
Момент падения дрона тоже зафиксировали
Заметим, что министерство обороны России хоть и пытается замалчивать подобные инциденты, на этот раз заявило об атаке. Ведомство также утверждает, что дрон якобы удалось сбить.
Говорят, что беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и Московской области, однако "после влияния на него средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной Москвы".
Момент попадания дрона в центр "Москва-сити": видео
Инцидент не первый и не последний
- К слову, этот центр полюбился дронам. Так, только 1 августа БПЛА попал в бизнес-центр "Москва-Сити", тогда повреждения получил фасад здания на уровне 21 этажа, и два дня до того были попадания в ту же башню. Тогда отмечали, что там находятся офисы министерств.
- В ГУР МО посоветовали россиянам не расслабляться и ждать больше гостей с неба. В украинской разведке говорят: атаки БПЛА обнажили всю систему российской ПВО. Теперь она выглядит неэффективной.