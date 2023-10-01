Атака дронами и ракетами: враг нанес удары по Украине – все, что известно о последствиях

Российские оккупационные войска в ночь на 1 октября атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" и ракетами. Несмотря на то, что воздушные силы сбили половину целей, попадания зафиксированы в Днепропетровской и Черкасской областях. В частности, в Кривом Роге повреждена гражданская, а в Умани – промышленная инфраструктура.

24 Канал собрал все, что известно о ночной атаке врага: сколько целей было запущено, сколько удалось уничтожить, есть ли потерпевшие и жертвы.

Смотрите также Ослабление россиян и наступление ВСУ на нескольких направлениях: карта боевых действий 1 октября

Враг атаковал с трех направлений

Российские войска атаковали Украину ударными дронами с южного, юго-восточного и северного направлений, а именно мыса Чауда, временно оккупированного Крыма, Приморско-Ахтарска и Курска.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано около 30 ударных беспилотников. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 "Шахедов".

Атака на Умань

В Черкасской области в результате атаки возникли пожары на складских помещениях в Умани. В частности, где хранилось зерно. Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

По его словам, сейчас идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Оккупанты ударили по Умани / Фото из телеграма начальника ОВА, ГСЧС

Повреждена инфраструктура в Кривом Роге

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Кривом Роге защитники из ВдК "Восток" уничтожили один беспилотник. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. В результате есть разрушения и возник пожар, который спасатели уже локализовали.

Кроме того, россияне стреляли из тяжелой артиллерии по Никополю. Зафиксирован удар по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждены линии электропередач и газопровод. К счастью, в области обошлось без погибших и пострадавших.

Ракетный удар по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 01:00 россияне нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар.

Информации о пострадавших власти не сообщили.

Террор Одесчины, попадание на Николаевщине

Эта ночь не была тихой для Юга, в Одесской области ночью тоже были взрывы. Руководитель руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в Одесской области было сбито 14 "Шахедов", еще один – в Николаевской области. По ее словам, это была дроновая атака смешанного типа, поскольку оккупанты пытались запутать маршруты и максимально загружать систему ПВО.

Заметим, что россияне фактически каждую ночь терроризируют население Одесской области.

Гуменюк отметила, что в Николаевской области попадание произошло в складские помещения. Как уточнили в ОВА, попадание зафиксировали за пределами населенного пункта Снигиревка. В результате попадания повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор. Кроме того, возник пожар сухой травы, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Херсонщина под атакой авиабомб и артиллерии

1 октября утром российская армия сбросила десять авиационных бомб на Ольговку, Николаевку, Бургунку и Берислав Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников. Погибших и раненых нет.

В то же время 4 человека пострадали от обстрелов этой ночью в Станиславове. Еще один человек находится под завалами. Окрестности Херсона сегодня также находились под обстрелами, исчез свет, но энергетики уже работают на месте обстрела.

Также начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин у себя в телеграме рассказал, что за минувшие сутки, 30 сентября, российские войска совершили 102 обстрела Херсонской области, выпустив 560 снарядов,

Враг применил минометы, артиллерию, "Грады", танки, авиацию и БПЛА. Повреждены здания учебного заведения, стадион, территория завода и гаражного кооператива в Херсоне; магазин, территория учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе. Один человек получил ранение.