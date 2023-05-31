Его называют "рязанский сахар", – Жданов предположил, кто причастен к атаке дронов на Москву

Накануне столицу атаковали неизвестные беспилотники. Скорее всего, к этому причастна ФСБ.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Следует упомянуть дроны, взорвавшееся над куполом Сенатской палаты – бывшего здания Верховного совета СССР. В это время там дежурило два человека, которые либо корректировали дроны, либо совершали их подрыв, чтобы не нанести серьезных повреждений.

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Атаку могла подготовить ФСБ

По словам Жданова, это тоже очень напоминает атаки, которые на Каширском шоссе по приказу Владимира Путина проводил Николай Патрушев. Речь идет о преднамеренном подрыве домов, чтобы создать общественное мнение о Второй чеченской войне. Однажды в Рязани даже поймали заложников гексогена – мощнейшего взрывчатого вещества. Жители дома вызвали полицию, и злоумышленников задержали с поличным, когда те прятали взрывчатку в мешках с сахаром.

К Патрушеву даже прозвище приклеилось – "рязанский сахар". Его так и называли в кругах русского эстеблишмента,

– подчеркнул военный эксперт.

Надо создать хаос и панику. Вероятно, диктатора хотят склонить к введению военного положения в России, чтобы начать всеобщую мобилизацию. Понятно, что без нее русская армия задыхается. Другая потенциальная цель – добиться передачи части полномочий.

"Путин из бункера редко теперь выходит, реальной обстановкой, наверное, не владеет. Говорят, он не пользуется интернетом. Что ему докладывают – то он и знает. Соответственно, запугивая его такой плохой ситуацией в Москве и по всей России, хотят заставить его передать часть полномочий Совету безопасности России. Вполне приемлемый вариант", – заметил Жданов.

Интересно, что атака в большинстве своем была направлена на Рублевское и минское шоссе. Кстати, там расположена одна из резиденций Владимира Путина.

Говорят, что на Рублевке земля устлана стодолларовыми купюрами, настолько она дорогая. Там живут "сильные российского мира",

– подчеркнул Жданов.

Если там проживают все наиболее влиятельные и богатые люди России, то именно это и есть центр принятия решений, отнюдь не Кремль.

"Там – на дачах, на террасах, с сигарами во рту и бокалом виски принимаются, очевидно, решения – а что делать дальше, как беспокоиться о рядовом россиянине", – предполагает военный эксперт.

По мнению Жданова, подобная версия вполне возможна. Депутаты уже в истерике, мол, "распаковываем тактическое ядерное оружие".

Жданов об атаке на Москву: смотрите видео

Что известно об атаке