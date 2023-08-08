"Это украинское дело": Пентагон отреагировал на атаки дронов по российским судам в Черном море

На прошлой неделе российские суда в Черном море были дважды атакованы дронами. В США заявили, что не хотят обсуждать возможные украинские операции.

4 и 5 августа надводные дроны атаковали два российских судна в Черном море. Сначала был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске, а на следующий день "ранения" получил российский танкер Sig. В Пентагоне дали четко понять, что это абсолютно украинское дело – бить по враждебной логистике. 24 Канал.

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Реакция Пентагона

Комментарий от Пентагона по поводу атаки беспилотников на российские корабли оказался довольно скупым.

Так, спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райден во время брифинга заявил, что США не будет прибегать к обсуждению украинских или вероятно украинских операций. Он подчеркнул, что это исключительно украинская прерогатива – комментировать подобные инциденты.

В то же время Райдер отметил: главное, что интересует Пентагон – это прежде всего тот факт, что Украина сейчас ведет борьбу с оккупантами, отстаивает свой суверенитет.

И соответственно США делают основной акцент на оказании Украине помощи, в которой она нуждается для отражения врага и ведения контрнаступления. А об атаках дронов за линией фронта Пентагону нечего сказать, сказал Райдер.

Атаки на российские суда в Черном море