Атака дронами-камикадзе на Одесщину: зрелищный момент сбития российского БПЛА попал на видео
Источник:МВД Украины
Ночью Россия часто терроризирует Одесскую область и выпускает ударные беспилотники в ее сторону. Наши защитники каждый раз пытаются уничтожить все вражеские цели.
Во время одной из ночных атак россиян на Одесскую область наши защитники сбили вражеский дрон-камикадзе. Это сделали украинские пограничники.
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Пограничники превратили вражеский дрон в металлолом
Министерство внутренних дел поделилось кадрами уничтожения российского беспилотника.
Момент сбития одного из дронов пограничниками во время ночной атаки врага на Одесщину,
– говорится в подписи к видео.
В МВД не указали, когда именно было снято это событие.
На кадрах можно увидеть, как пограничники стреляют, вероятно, из стрелкового и зенитного оружия по дрону-камикадзе и подсвечивают вражескую цель прожекторами. Вскоре им удается подбить БПЛА. Он начинает снижаться, а затем взрывается.
После этого наши защитники начали громко радоваться и аплодировать. Ведь этот дрон мог нанести серьезные разрушения и убить или ранить мирных людей, если бы он долетел до выбранной российскими оккупантами цели.
Красивое уничтожение российского БПЛА: видео МВД Украины
Другие новости о дронах-камикадзе
- Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов намекнул, что еще рано говорить о полноценном производстве "Шахедов" в России. Сейчас оккупанты собирают эти дроны из иранских деталей, а затем используют такие беспилотники против Украины. По словам разведчика, захватчики уже почти год не могут наладить самостоятельное производство этих БпЛА.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно в разговоре с 24 Каналом предполагала, что поставки иранских дронов-камикадзе в Россию приостановлены. Об этом может свидетельствовать уменьшение количества воздушных грузовых рейсов из Тегерана в Москву.
- Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснял, почему наши защитники не сбивают вражеские дроны-камикадзе сразу после пересечения госграницы. Он подчеркнул, что ночью сбивать вражеские БПЛА не всегда просто. Ведь оккупанты постоянно меняют их маршруты и запускают эти беспилотники на очень малых высотах.