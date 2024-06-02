"Дождь из обломков": Белгород подвергся атаке беспилотников, есть разрушения
Россияне в Белгороде в ночь на 2 июня жаловались на атаку дронов. А на утро на улице находят якобы обломки сбитых беспилотников.
Российские телерам-каналы публикуют фото, которые им прислали очевидцы. Также отмечают, что в Белгороде якобы работала российская ПВО.
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И похоже, что россияне таки действительно отражали ночью атаку.
В Белгороде работала российская ПВО / Фото с телеграмм-каналов
Следы в небе над Белгородом сегодня утром / Фото из телеграмм-каналов
Есть повреждения
Впоследствии об атаке сообщили местные власти. В частности, губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил якобы в городе есть повреждения различной степени. При этом добавил, что "несущие конструкции зданий не пострадали". Мол, это большое достижение российской дырявой противовоздушной обороны.
Жители Белгорода под утро слышали звуки взрывов / Фото с тг-каналов
Также традиционно власти заявили, что жертв и пострадавших в результате ночных взрывов и падения обломков – нет.
В Белгороде находят обломки дронов / Фото с тг-каналов
Дело в том, что в 5 утра в городе сообщали о громких взрывах, а очевидцы жаловались на дождь из обломков.
Кроме того, утром были зафиксированы прилеты возле села Шопино Белгородской области.
Взрывы в России: актуально
- В других российских областях сегодня тоже не было спокойно. Так, Курскую область атаковал БпЛА, а вот Белгородская область была под атакой FPV-дрона.
- А вчера, 1 июня ночью возле Анапы Краснодарского края России ночью произошёл пожар на компрессорной станции "Русская".