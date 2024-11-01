Нашествие дронов: за несколько часов над Курской областью "сбили" более 60 БпЛА

Россияне заявили, что в ночь на 1 ноября активно отражали атаку дронов. В частности, в Курской области насчитали более 60 целей. В целом же по всей России зафиксировали более 80 беспилотников.

О "результативности" российской пво сложно судить. Зато, если ориентироваться на официальные отчеты российских властей, ночь была неспокойная.

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Так, глава Курской области Смирнов заявил, что с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе над регионом был сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа.

А вот российское минобороны заявило, что якобы дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотника.

Россияне отчитались о сбитии:

36 БПЛА над территорией Курской области,

20 – над территорией Брянской области,

12 – над территорией Республики Крым,

8 – над территорией Воронежской области,

4 – над территорией Орловской области,

3 – над территорией Белгородской области.

К слову, вечером в четверг, 31 октября, дроны атаковали топливно-энергетические заводы в Башкортостане, а в ночь на 1 ноября беспилотник якобы повредил многоэтажку в Брянске