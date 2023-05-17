Причина одна, – Буданов об атаке беспилотников на Кремль

В начале полномасштабного вторжения россияне планировали "захватить Киев за три дня", а сейчас жалуются и беспокоятся по поводу дронов на Красной площади. Стоит сказать, что Украина официально не подтверждала причастность к цветущему в Москве "хлопку".

Еще несколько недель назад, в ночь на 3 мая, неизвестные беспилотники атаковали Кремль в Москве. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал этот инцидент в одном из своих недавних интервью.

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Виновная российская агрессия

Собственно, следует отметить, что главный разведчик нашей страны уклонился от прямого ответа на вопрос о причастности Вооруженных Сил к этому обстрелу. Однако он констатировал, что если бы Россия не начала широкомасштабную войну, ничего подобного не происходило бы.

Интересный вопрос вы задаете (причастна ли Украина к ударам по Кремлю – 24 Канал). Знаете, как вам скажу, его нужно переформатировать. Что стало причиной того, что дроны на Кремль, скажем так, падают. Причина одна – российская агрессия,

– заявил Буданов.

Кроме того, он упомянул о сообщениях определенных российских СМИ, утверждающих, что эти БПЛА были запущены где-то под Москвой.

Глава ГУР о дронах в Москве: смотрите интервью с Будановым на канале ISLND TV (с 05:05)

Атака БПЛА на Кремль: самое главное

В Москве традиционно обвинили Украину в том, что дроны залетели в Кремль. Однако в Офисе Президента, ГУР и других структурах нашего государства не подтверждали причастность к этому "хлопку".

Также потом пропагандисты начали утверждать, что Путина во время этой атаки не было в помещении Кремлевского дворца. Прежде они кричали, что это якобы попытка покушения на президента России.

Кроме того, на это отреагировали в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал, что заявления врага следует делить на два.