Очередной дрон над Москвой, продвижение ВСУ на Юге: оперативный обзор от Свитана

По словам мэра Москвы, в столице России был сбит украинский беспилотник. Это мог быть разведывательный дрон, а потому скоро можно ожидать новой массированной атаки по столице России.

Об этом и не только в ежедневном оперативном обзоре на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Оккупанты жаловались на новую атаку дронов в ночь с 27 на 28 июля.

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Новая атака на Москву

Свитан отметил, что поскольку после того, как россияне сбили дрон над Москвой, не было громкого взрыва, это означает, что это был, скорее всего, разведывательный БпЛА. Однако таких дронов могло быть несколько, а сбили только один.

Очевидно, они изучали маршруты движения, количество ЗРК, их расположение. Это необходимо для того, чтобы спланировать следующую атаку ударными дронами. Их количество может быть и до 30, ведь можно упомянуть, например, ту же атаку на Рублевку.

Освобождение Старомайорского

Накануне вечером Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ деоккупировали населенный пункт Старомайорское. Наши войска начали подходить к нему еще на прошлой неделе. Однако потребовалось время, чтобы полностью зачистить его, закрепиться окончательно, чтобы сообщить об освобождении в эфир.

Интересное и даже символическое название имеет следующий населенный пункт для движения ВСУ – Заветное Желание. Далее следует Старомлиновка. Здесь сосредоточена основная линия обороны россиян. Для ее прорыва наши войска применят стратегические резервы, ведь дальше – оперативное пространство.



Деокупация Старомайорского / Скриншот Deep State Map

Это общее направление на Бердянск, Мариуполь, Ялту в Донецкой области. Это ближайший пункт Азовского побережья,

– заметил военный эксперт.

Оперативный обзор от Свитана: смотрите видео

Новые удары по Крыму

На севере Крыма последовали новые взрывы. Поэтому оккупанты решили переместить свои военные базы к югу. Очевидно, что они ожидают ВСУ уже на севере оккупированного полуострова. У них основная линия обороны сосредоточена именно у Армянска.



Север Крыма и левобережье Херсонщины / Скриншот Deep State Map

На левобережье Херсонщины у них вообще практически отсутствует оборона. Они рассчитывали, что подрыв Каховской ГЭС остановит движение ВСУ, но, наоборот, теперь наши войска получили еще лучшую возможность форсировать Днепр, а действия россиян в Крыму свидетельствуют о том, что они понимают, что ВСУ дойдут до Армянска.

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