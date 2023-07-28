Про це й не лише в щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Окупанти бідкались на нову атаку дронів у ніч з 27 на 28 липня.

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Нова атака на Москву

Світан зазначив, що оскільки після того, як росіяни збили дрон над Москвою, не було гучного вибуху, то це означає, що це був, швидше за все, розвідувальний БпЛА. Однак таких дронів могло бути кілька, а збили лише один.

Очевидно, що вони вивчали маршрути руху, кількість ЗРК, їхнє розташування. Це необхідно для того, аби спланувати вже наступну атаку ударними дронами. Їхня кількість може бути й до 30, адже можна згадати, наприклад, ту ж таки атаку на Рубльовку.

Звільнення Старомайорського

Напередодні ввечері Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупували населений пункт Старомайорське. Наші війська почали підходити до нього ще минулого тижня. Однак потрібен був час, аби повністю зачистити його, закріпитися остаточно, аби повідомити про звільнення в ефір.

Цікаву, й навіть символічну, назву має наступний населений пункт для руху ЗСУ – Завітне Бажання. Далі йде Старомлинівка. Тут зосереджена основна лінія оборони росіян. Для її прориву наші війська застосують стратегічні резерви, адже далі – оперативний простір.



Деокупація Старомайорського / Скриншот Deep State Map

Це загальний напрямок на Бердянськ, на Маріуполь, на Ялту в Донецькій області. Це найближчий пункт Азовського узбережжя,

– зауважив військовий експерт.

Оперативний огляд від Світана: дивіться відео

Нові удари по Криму

На півночі Криму були нові вибухи. Тому окупанти вирішили перемістити свої військові бази південніше. Очевидно, що вони очікують ЗСУ вже на півночі окупованого півострова. У них основна лінія оборони зосереджена саме біля Армянська.



Північ Криму та лівобережжя Херсонщини / Скриншот Deep State Map

На лівобережжі Херсонщини в них узагалі практично відсутня оборона. Вони розраховували, що підрив Каховської ГЕС зупинить рух ЗСУ, але навпаки тепер наші війська отримали ще кращу можливість форсувати Дніпро, а дії росіян у Криму свідчать про те, що вони розуміють, що ЗСУ дійдуть до Армянська.

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