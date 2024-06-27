"Опять попали": в Тверской области жалуются из-за очередной атаки беспилотников

В ночь на 27 июня беспилотники кружили сразу над тремя областями России – Тверской, Московской и Белгородской. Особенно "тревожно" оказалось в Тверской.

О ночной атаке беспилотников сообщил ряд российских СМИ, передает 24 Канал. Местные жители также публикуют видео, на которых беспилотник летит в небе, а затем раздается взрыв.

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Несколько регионов России снова атаковали БпЛА

Российские власти уже традиционно заверили граждан, что "паниковать не стоит" и все беспилотники на самом деле сбили.

ПВО ночью уничтожила 4 украинских БпЛА над территорией Тверской области, 2 БпЛА над Московской и 1 – над Белгородской,

– сообщили в минобороны страны-агрессора.

Однако кадры, которые публикуют местные жители в соцсетях, кардинально расходятся с официальной версией. На видео видно, что после взрыва в небо начал подниматься столб черного дыма. К тому же сами россияне признают, что беспилотник долетел "куда надо".

Беспилотники атаковали Тверскую область России: смотрите видео

Опять попали в завод,

– говорит один из местных жителей на видео.

Вероятно, речь идет о заводе по производству авиационного топлива в Тверской области.

Последние дни в России выдаются "тревожными". В частности 26 июня в Белгородской области беспилотник атаковал здание бывшей школы. Она уже давно не используется по назначению, а вместо этого там базировались российские военные.