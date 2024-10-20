"Если умрешь, я не виноват": россияне нашли обломки дрона и захотели забрать их домой

В ночь на 20 октября ряд регионов России атаковали беспилотники. В частности обломки дрона нашли жители Орловской области, которая была под ударом.

После того, как россияне нашли беспилотник, они не придумали ничего лучше, чем самостоятельно его исследовать. Соответствующее видео опубликовал ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Россияне решили исследовать беспилотник

По словам минобороны России, над Орловской областью якобы было ликвидировано 18 БпЛА. Вероятно, один из этих беспилотников и заинтересовал россиян.

Они подошли вплотную к дрону и увидели, что двигатель, масляный фильтр и генератор у этого БпЛА сравнительно уцелели.

Бери, бери! Если умрешь, я не виноват. Вот такая х**ня у нас летает..

– лаконично комментируют "находку" местные жители.

Россияне решили "исследовать" ударный дрон: смотрите видео

К слову, 20 октября россияне также заявили об атаке на территорию промзоны в Дзержинске, что в Новгородской области. Вероятно, речь идет об ударе по одному из крупнейших заводов, производящего взрывчатку, – заводу Свердлова.