Атаковали нефтебазу: показываем на карте российский город Орел, куда прилетели украинские дроны

Россияне заявили об атаке на нефтебазу в городе Орел. От украинской границы до этого города по прямой не менее 160 километров.

В обед 9 января россияне заявили, что город Орел атаковали БпЛА. Впоследствии источники 24 Канала заявили, что это была успешная операция ГУР.

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Где расположен русский город Орел

Город Орел расположен в Орловской области России и по прямой от северо-восточной украинской границы до него минимум 160 километров. Ранее губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что на территории города "упал беспилотник" на объект топливно-энергетического комплекса. Впоследствии оккупанты заявили об атаке на энергетическую компанию.

Обнародованные в сети кадры свидетельствуют, что на местах попадания начались пожары – оттуда виднеется густой дым.

Где расположен город Орел в России: показываем на карте

Источники 24 Канала сообщили, что нефтебазу в российском городе Орел удалось атаковать с помощью дронов украинского производства.

Что известно о последствиях атаки

По данным местных изданий, один беспилотник попал в резервуар с топливом на нефтебазе "Орелнефтепродукт". По их словам, он попал в пустой резервуар нефтебазы, однако пока это не подтвержденная информация.

Факт в том, что на месте прилета – густой чёрный дым. Кличков утверждает, что пожар уже локализован.

Еще один дрон якобы атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставку и продажу электроэнергии в Орловской области.

Очевидцы также сообщали о еще одном беспилотнике, который летел над областью в сторону города, однако больше информации пока нет.