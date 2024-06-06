Россия вывела в Черное море ракетоносители: сколько "Калибров" потенциально может выпустить

С начала полномасштабного вторжения россияне неоднократно нанесли удары по Украине из акватории Черного моря. Силы обороны в очередной раз предупреждают о ракетоносителях в водах, которые контролируют оккупанты.

Как отмечают Силах обороны Юга 6 июня, по состоянию на 20:40 фиксируют в Черном море три надводных корабля. Они оснащены опасными ракетами типа "Калибр".

Смотрите также Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической

Сколько "Калибров" в Черном море

Командование украинских защитников предупреждает, что уровень опасности чрезвычайно высок. Общий залп "Калибров" составляет до 24 единиц.

Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высокий,

– указано в источнике.

В то же время Силы обороны Юга призывают людей не пренебрегать воздушными тревогами и спускаться в укрытие. С начала большой войны захватчики делают все, чтобы терроризировать жизнь украинцев.

Проблемы России в украинских водах