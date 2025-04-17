Россияне придумали циничную ложь о массированной атаке "Шахедов" на Днепр

Вечером 16 апреля россияне нанесли дроновой удар по Днепру. Вражеская атака унесла жизни трех гражданских людей, среди которых один ребенок. Также известно о трех десятках раненых местных жителей.

Между тем российская пропаганда уже придумала оправдание за этот жестокий удар по Днепру. Оккупанты врут, что якобы их дроны атаковали "места дислокации ВСУ", передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Типичная тактика россиян

В ЦПД заметили, что ложь об ударах по "военным целям" – типичная тактика россиян, которую они используют, чтобы снять с себя ответственность за разрушение украинских городов и террор мирных людей.

Захватчики скрывают убийство гражданских украинцев в Днепре / Скриншот

Напомним, что подобные фейки они распространяли в случае с обстрелом Кривого Рога и Сум.

Так, 4 апреля захватчики нанесли баллистический удар по Кривому Рогу, убив 19 человек, из них – 9 детей. Тогда пропаганда цинично врала о том, что атака была направлена на местный ресторан, в котором якобы военные ВСУ и "западные инструкторы" проводили совещание.

13 апреля Россия двумя ракетами ударила по Сумах. Тогда оккупанты заявили, что якобы целью удара снова были военные, которые собрались на награждение. Впрочем, в результате атаки погибло более 30 гражданских.