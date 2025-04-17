Тим часом російська пропаганда вже вигадала виправдання за цей жорстокий удар по Дніпру. Окупанти брешуть, що нібито їхні дрони атакували "місця дислокації ЗСУ", передає 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Типова тактика росіян

У️ ЦПД зауважили, що брехня про удари по "військових цілях" – типова тактика росіян, яку вони використовують, аби зняти із себе відповідальність за руйнування українських міст і терор мирних людей.

Загарбники приховують вбивство цивільних українців у Дніпрі / Скриншот

Нагадаємо, що подібні фейки вони поширювали у випадку з обстрілом Кривого Рогу та Сум.

Так, 4 квітня загарбники завдали балістичного удару по Кривому Рогу, вбивши 19 людей, з них – 9 дітей. Тоді пропаганда цинічно брехала про те, що атака була спрямована на місцевий ресторан, в якому нібито військові ЗСУ та "західні інструктори" проводили нараду.

13 квітня Росія двома ракетами вдарила по Сумах. Тоді окупанти заявили, що нібито метою удару знову були військові, які зібралися на нагородження. Втім, внаслідок атаки загинуло понад 30 цивільних.