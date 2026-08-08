Массированная атака дронов на Днепропетровскую область: враг нанес удары по шести районам, есть раненый

Российские оккупационные войска совершили масштабную атаку с использованием беспилотников на территорию Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались сразу шесть районов области, где было зафиксировано более десяти ударов.

Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, оккупанты нанесли серию целенаправленных ударов по региону.

Один человек получил ранения. Более 10 раз враг атаковал шесть районов области с помощью беспилотников,

– заявили в ОВА.

Наибольший удар пришелся на Днепровский район, где в результате массированной атаки возникли пожары на территории местной логистической компании.

Последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Удар по Никопольскому району: что известно?

Не менее напряженной была ситуация в Никопольском районе, где российские войска прицельно наносили удары по самому Никополю, а также по Марганецкой и Покровской общинам.

Именно в этом районе были разрушены автозаправочная станция и частный жилой дом, а также пострадал один человек.

Вражеские дроны также нанесли ущерб в Синельниковском районе. В частности, в самом городе Синельниково и на территории Петропавловской общины в результате атак загорелись автомобили.

Между тем в Криворожском районе под прицелом оказалась Апостоловская община, где оккупанты повредили склады с зерном.

В Павлограде зафиксированы повреждения еще одной автозаправочной станции и жилого дома. В то же время в Криничанской общине Каменского района в результате вражеских действий возник пожар.

Когда еще враг совершил атаку на Днепропетровскую область?

Российские оккупационные войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате многочисленных вражеских ударов 5 августа без электроснабжения оказались десятки тысяч местных жителей.

В субботу, 1 августа, Россия осуществила атаку на Днепропетровскую область. Враг нанес удар по маршрутке с пассажирами. По данным правоохранительных органов, пострадали семь человек. Среди раненых – 16-летний парень. По предварительным данным, двое людей находились в тяжелом состоянии.