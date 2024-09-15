Из-за падения обломков "Шахедов" в Николаевском районе повреждено предприятие и склад
15 сентября 2024, 08:57Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по Украине ударными дронами типа "Шахед". В частности, на Николаевщине упали обломки БпЛА
В Николаевской ОГА рассказали о последствиях вражеских обстрелов. В ночь на 15 сентября силы ПВО сбили над регионом 3 БпЛА.
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Загорелся пожар
в результате боевой работы и падения обломков сбитых ударных БпЛА есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе. Кроме этого, возник пожар на складских помещениях. К счастью, пострадавших нет.
В Николаевском районе 14 сентября и ночью на 15 сентября враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину и ее акваторию.
К счастью, пострадавших нет.