Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что, к сожалению, несколько дронов достигли своей цели и поразили объекты гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины.

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Россияне не могут проводить дальнюю радиолокационную разведку

Военный эксперт сообщил, что враг за сутки нанес 23 авиационных удара, 49 огневых ударов по реактивным системам залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам в пограничной зоне досягаемости его огневых средств.

В результате ударов погибли и получили ранения мирные жители. Разрушенны и поврежденны частное жилье и инфраструктурные объекты,

– отметил Жданов.

При этом вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Вскоре пройдет месяц, как не было ракетных ударов по Украине. Но не следует забывать, что враг может собрать до 50 ракет за этот период. В то же время атака Шахидами может быть связана с тем, что российские захватчики пытаются "вскрыть" на нашу систему ПВО,

– подчеркнул он.

Олег Жданов об атаке Шахидами территории Украины: смотрите видео

Военный эксперт напомнил, что российский самолет А-50 сейчас на ремонте, поэтому у россиян нет возможности проведения дальней радиолокационной разведки.

К тому же мы усиливаем наши ПВО и ПРО комплексами, получаемыми от наших союзников. В частности, появилась информация, что системы Patriot уже стоят на боевом дежурстве и готовы сбивать баллистические ракеты,

– подчеркнул собеседник.

Олег Жданов предположил, что атака Шахидами может быть "разминкой" перед массированными ракетными ударами, к которым нужно быть готовыми.

Атака Шахидами на ночь 21 апреля