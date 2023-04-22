Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що, на жаль, декілька дронів досягли своєї цілі і вразили об'єкти цивільної інфраструктури у різних регіонах України.

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Росіяни не можуть проводити дальню радіолокаційну розвідку

Військовий експерт повідомив, що ворог за добу завдав 23 авіаційних удари, 49 вогневих ударів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах у прикордонній зоні досяжності його вогневих засобів.

Внаслідок ударів загинули та отримали поранення мирні жителі. Зруйновані та пошкоджені приватне житло та інфраструктурні об'єкти,

– зазначив Жданов.

При цьому ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Незабаром мине місяць, як не було ракетних ударів по Україні. Але не варто забувати, що ворог може зібрати до 50 ракет за цей період. Водночас атака Шахідами може бути пов'язана з тим, що російські загарбники намагаються виявити на нашу систему ППО,

– наголосив він.

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Військовий експерт нагадав, що російський літак А-50 зараз на ремонті, і тому у росіян немає можливості проведення дальньої радіолокаційної розвідки.

До того ж ми посилюємо наші ППО та ПРО комплексами, які отримуємо від наших союзників. Зокрема з'явилась інформація, що системи Patriot вже стоять на бойовому чергуванні і готові збивати балістичні ракети,

– підкреслив співрозмовник.

Олег Жданов припустив, що атака Шахідами може бути "розминкою" перед масованими ракетними ударами, до якого потрібно бути готовими.

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