В результате ночной атаки в Хмельницкой области пострадали пожарные части и отделение полиции
Источник:ГСЧС
В ночь на 25 октября россияне атаковали Хмельницкую область "Шахедами". Из-за падения обломков повреждены гражданские объекты инфраструктуры в Славуте и Нетешине.
Согласно официальным сообщениям МВД, в Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей, а также здание отдела полиции.
Смотрите также Оккупанты ночью "Шахедами" атаковали Славуту в Хмельницкой области: есть повреждения и раненые
В ГСЧС показали повреждения пожарных частей
В ГСЧС сообщили, что в результате очередного российского обстрела повреждены две пожарно-спасательные части ГСЧС: одна в Славуте и вторая – в Нетешине.
Поврежденные пожарные части: фото ГСЧС
В Славуте есть раненые
Больше всего от атаки на Хмельницкую область пострадал город Славута – там взрывы раздавались даже после объявления отбоя воздушной тревоги. Ранения получили 16 местных жителей.
В МВД сообщили, что в результате падения обломков повреждено: 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- Ночью россияне выпустили по Украине 11 беспилотников из Приморско-Ахтарска. Основной целью вражеских дронов уже четвертые сутки подряд была Хмельницкая область.
- Воздушные силы уничтожили все 11 БПЛА, однако из-за падения обломков на Хмельнитчине есть разрушения.
- Силы ПВО работали в Хмельницкой, Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Николаевской областях. В эту ночь была привлечена истребительная авиация, а также зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.