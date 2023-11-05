Россияне выпустили группы "Шахедов" из оккупированного Крыма: прислушивайтесь к сигналам тревог
Источник:Воздушные Силы ВС Украины
Российские оккупанты в очередной раз постараются атаковать украинские города. Поздним вечером 5 ноября они запустили дроны-камикадзе из Крыма.
Важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, если ее объявят. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
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Россияне запустили дроны
В Воздушных силах вечером 5 ноября предупредили об угрозе.
Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым). Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– говорится в сообщении.
Следует заметить, что массированная атака дронами была 3 ноября.
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Коротко о массированной атаке "Шахедами" 3 ноября
- Ночью 3 ноября российские захватчики массированно атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Всего зафиксировали пуски 40 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 24 БпЛА.
- Под ударом оказались Харьковская, Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская и Одесская области. В свою очередь, в направлении Кропивницкого россияне запустили ракету Х-59, которую силы ПВО успешно ликвидировали.
- Около 10 "Шахедов" атаковали Харьковщину. Под ударом оказались гражданские объекты, в том числе административное здание, СТО, гаражи, 8 автомобилей и жилой дом общей площадью более 1000 квадратных метров и колледж. На месте попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.
- По направлению Одесской области также летели дроны. В зоне ответственности ОК "Юг" уничтожили 11 "Шахедов". Как сообщила руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В частности, они попали по его технической территории.
- В Ивано-Франковской области захватчики пытались атаковать военный объект. Силы ПВО сбили "Шахед", но в результате падения обломков возник пожар. Ее оперативно ликвидировали спасатели.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что над Львовщиной зафиксировали 16 "Шахедов". К сожалению, не все дроны удалось сбить – зафиксировали 5 попаданий в объект критической инфраструктуры.