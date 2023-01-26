Девочка в Днепре во время атаки дронами играет гимн Украины: трогательное видео

Россияне вот уже больше 11 месяцев на регулярной основе обстреливают Украину ракетами, а также иранскими дронами. Во время последней атаки в Днепре сняли трогательное видео.

На нем можно увидеть, как девочка в укрытии играет гимн Украины. Роликом, опубликованным в сети, делится с вами 24 Канал. Играет девочка совершенно спокойно, при свете фонарика, когда над ее родным городом летают вражеские дроны.

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Под звуки взрывов играла гимн

Гимн она исполняла на африканском музыкальном инструменте калимбе. Рядом с ней вежливо сидел французский бульдог, пытаясь успокоить девочку. И пока она играла гимн, за кадром можно было услышать мужской голос. Скорее всего, это был отец. Он, собственно, говорил с кем о взрывах в городе.

Вам сильно было слышно?... Нет, у нас не тряслись окна...,

– говорит он, разговаривая по телефону.

Девочка играла гимн Украины во время атаки дронами в Днепре: смотрите видео

В Днепре 26 января был прилет

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмме в 01:15. Тогда чиновник отметил, что зафиксировано "попадание в промышленное предприятие". К счастью, обошлось без жертв.

Заметим, что Днепропетровщина была под угрозой как ракетных, так и атак дронами с позднего вечера 25 января до глубокой ночи 26 января. Так, в 22.25 Лукашук предупредил жителей об угрозе ракетных ударов.

А уже в 00:05 он подчеркнул, что "опасность не миновала". Также он добавил, что сохраняется угроза повторных пусков ракет оккупантов.

Спустя еще 15 минут он написал, что в воздушном пространстве Днепропетровщины зафиксировали "Шахиды". Тогда Лукашук выразил надежду, что "вскоре их здесь не будет".

Если говорить о самом прилете, то почти на 100% можно предположить, что это была ракета. Соответствующее предположение мы сделали с учетом сообщения от Воздушных сил ВСУ. В ведомстве отметили, что этой ночью враг атаковал Украину 24 дронами "Шахид-136/131". И все беспилотники нашим военным удалось уничтожить.

Под угрозой атаки дронами была также Киевщина. В КМВА резко напомнили жителям, почему ни в коем случае не следует игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Помните, что враг максимально коварен. И попасть он может даже туда, куда бы вы никогда не рассчитывали.