На ньому можна побачити, як дівчинка у сховищі грає гімн України. Роликом, викладеним у мережі, ділиться з вами 24 Канал. Грає дівчинка абсолютно спокійно, при світлі ліхтариків, коли над її рідним містом літають ворожі дрони.

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Під звуки вибухів грала гімн

Славень вона виконувала на африканському музичному інструменті калімбі. Поруч із нею чемно сидів французький бульдог, намагаючись заспокоїти дівчинку. І поки вона грала гімн, за кадром можна було почути чоловічий голос. Швидше за все, це був її батько. Він, власне, говорив з кимось про вибухи у місті.

Вам сильно було чути?... Ні, у нас не тряслися вікна...,

– каже він, розмовляючи телефоном.

Дівчинка грала гімн України під час атаки дронами у Дніпрі: дивіться відео

У Дніпрі 26 січня був приліт

Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Відповідний допис з'явився у його телеграмі о 01:15. Тоді високопосадовець зазначив, що зафіксоване "влучання у промислове підприємство". На щастя, минулося без жертв.

Зауважимо, що Дніпропетровщина була під загрозою як ракетних, так атак дронами з пізнього вечора 25 січня до глибокої ночі 26 січня. Так, о 22:25 Лукашук попередив мешканців про загрозу ракетних ударів.

А вже о 00:05 він наголосив, що "небезпека не минула". Також він додав, що зберігається загроза повторних пусків ракет окупантів.

Ще через 15 хвилин він написав, що у повітряному просторі Дніпропетровщини зафіксували "Шахіди". Тоді Лукашук висловив надію, що "скоро їх тут не буде".

Якщо говорити про сам приліт, то майже на 100% можна припустити, що це була ракета. Відповідне припущення ми зробили з урахуванням допису від Повітряних сил ЗСУ. У відомстві зазначили, що цієї ночі ворог атакував Україну 24 дронами "Шахід-136/131". І всі безпілотники нашим військовим вдалося знищити.

Зауважимо, що під загрозою атаки дронами була також Київщина. У КМВА різко нагадали мешканцям, чому ні в якому разі не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Пам'ятайте про те, що ворог максимально підступний. І влучити він може навіть туди, куди б ви ніколи не сподівалися.