Россияне направили в сторону Киева до десятка дронов: ударные БпЛА уничтожили около столицы

Россия продолжает запускать против Украины ударные дроны-камикадзе. В частности, на этот раз под ударом оказался Киев

В Киеве объявили уже четвертую тревогу с начала суток. Последняя была связана с угрозой баллистического вооружения, однако ранее ее объявляли из-за "Шахеды".

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Без жертв и разрушений

С вечера 20 августа и всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БпЛА врага. В частности, и Киев.

По предварительной информации в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов.

Но силами и средствами ПВО все ударные БпЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву,

– говорится в сообщении.

В городе обошлось без жертв и разрушений.