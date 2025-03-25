Россия атаковала Киевскую область БпЛА: что известно о последствиях обстрела
- Россия атаковала Киевскую область ночью 25 марта, вызвав пожар, который ликвидировали без жертв и пострадавших.
- В результате атаки на Полтавскую область двое работников ранены, один госпитализирован с подозрением на баротравму.
Россия не прекращает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, враг атаковал Киевскую область.
В ночь на 25 марта Россия ударила по Киевской области, в результате этого вспыхнул пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Последствия ликвидировали
Работники ГСЧС ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников в Киевской области.
Сегодня ночью на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорание в складских помещениях, возникших в результате падения обломков БпЛА,
– говорится в сообщении.
В Киевской областной военной администрации добавили, что в области работала противовоздушная оборона. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры удалось предотвратить.
Кроме этого, там отметили, что, к счастью, жертвы и пострадавшие отсутствуют.
Ночью 25 марта россияне также атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками, повредив ангарное помещение предприятия в Миргородском районе. В результате атаки ранены двое работников, одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму.
В Запорожской области из-за угрозы "Шахедов" утром 25 марта работала украинская ПВО.
Последствия Киевщины / Фото ГСЧС