Вночі проти 25 березня Росія вдарила по Київській області, внаслідок цього спалахнула пожежа. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки ліквідували

Працівники ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників на Київщині.

Сьогодні вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загоряння в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА,

– мовиться в повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації додали, що в області працювала протиповітряна оборона. Влучанням в об’єкти критичної та житлової інфраструктури вдалося запобігти.

Крім цього, там відзначили, що, на щастя, жертви та потерпілі відсутні.

Уночі 25 березня росіяни також атакували Полтавську область ударними безпілотниками, пошкодивши ангарне приміщення підприємства в Миргородському районі. Внаслідок атаки поранено двох працівників, одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму.

У Запорізькій області через загрозу "Шахедів" уранці 25 березня працювала українська ППО.

Наслідки Київщини / Фото ДСНС