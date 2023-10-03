Повреждены многоэтажки, школа, детсад: в Днепре существенные последствия ночной атаки России
Источник:Сергей Лысак
Российские захватчики ночью выпустили в сторону Украины 31 дрон-камикадзе. Почти половина из них залетела в Днепропетровскую область.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях атаки России в ночь на 3 октября. Он объяснил все в своих соцсетях.
Читайте также Почему враг активнее атакует "Шахедами" и какие сложные траектории использует
Что известно об атаке России на Днепропетровщину
Лысак не сообщал о прямых попаданиях. Однако, к сожалению, в результате атаки российских дронов в Днепре все равно есть повреждения.
По уточненной информации, в Днепре обломками сбитого российского железа повреждены школа, детсад, АЗС и 3 многоэтажки,
– написал глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, на территории частного предприятия тоже есть повреждения. В результате падения обломков там на складе произошел пожар. Несколько десятков автомобилей там также получили повреждения. Лысак сообщил о завершении обследования территории после ночной атаки России.Обратите внимание! В ночь на 3 октября Россия атаковала Украину 31 "Шахедом" и одной крылатой ракетой. Наши защитники сбили "Искандер-К" и 29 дронов-камикадзе.
Также представитель местных властей заявил, что во вторник, 3 октября, оккупанты ударили дроном-камикадзе по Марганецкой общине, что на Никопольщине. К счастью, обошлось без пострадавших.
Россияне терроризируют Днепропетровщину
- В ночь на 3 октября наши защитники сбили в Днепропетровской области 13 ударных дронов противника. Также им удалось сбить одну крылатую ракету.
- Недавно российские захватчики попали по складам энергооборудования ДТЭК. Они уничтожили помещения и материалы и повредили разъединители, кабели, трансформаторы и другую технику. Это может осложнить нашим энергетикам восстановительные работы зимой.
- Ранее оккупанты ударили по одному из предприятий в Кривом Роге. Также россияне постоянно обстреливают из артиллерии Никопольский район.