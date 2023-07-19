Россия ночью атаковала "Шахедами" Херсон: есть попадания

Российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Херсон дронами-камикадзе. Из-за атаки "Шахедов" повреждена гражданская инфраструктура.

Около двух часов зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.

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За сутки россияне выпустили по Херсону 31 снаряд

Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние – удовлетворительное.

Также за минувшие сутки в Херсонской области противник совершил 72 обстрела, выпустив 449 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА.

По Херсону русские военные выпустили 31 снаряд. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения.

Россия ночью массированно атаковала Украину: что известно

Ночью 19 июля русские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также "Шахеды".

Основное направление удара оккупантов было по Одесской области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и военные объекты. В течение нескольких волн атак противник применил:

16 крылатых ракет "Калибр",

8 крылатых ракет Х-22,

6 крылатых ракет "Оникс",

1 управляемую авиационную ракету Х-59,

32 "Шахеды".

По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет "Калибр",

1 управляемую авиационную ракету Х-59,

23 "Шахеды".

Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области.

В КМВА сообщили, что враг атаковал столицу "Шахедами", но безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

Также под утро враг атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

Кроме того, утром российские военные атаковали "Калибрамы" Кропивницкий. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.