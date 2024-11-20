Россия атаковала Киевскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, под ударом оказалась Киевская область.

Тревога в Киевской области продолжалась более 11 часов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Вражеские цели уничтожены

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки на Киевщину. Россия атаковала столицу и регион дронами.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры удалось предотвратить.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов поврежден детский сад, школу, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственную технику. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли.

Последствия ликвидируют.

Посольство США предупредило Украину о возможном обстреле 20 ноября. Там отменили рабочий день и отметили необходимость реагировать на воздушные тревоги сразу.