Удар "Шахедами" по Конотопу: 13 человек ранены, разрушения – масштабные

Россия продолжает атаковать украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Конотоп, что на Сумщине.

Россия в ночь на 12 сентября атаковала Конотоп. Известно. что там есть раненые в результате обстрела.

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Люди получают помощь

Враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины.

В частности, россияне направили БпЛА типа “Шахед” на жилые дома, учебные заведения и медицины.

Предварительно, в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, на месте работают все необходимые службы. Проводят ликвидацию последствий вражеского удара.

В Сумской ОВА в очередной раз призвали людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.