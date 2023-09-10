Россия "Шахедами" атаковала Киевщину: под удар попали инфраструктурный объект, школа и садик
Источник:Киевская ОВА
Российские военные ночью 10 сентября атаковали Киевскую область. В результате атаки оккупантов повреждена гражданская инфраструктура.
Во время воздушной тревоги, которая в Киевской области длилась более 3 часов, в регионе активно работала ПВО из-за атаки дронов. В результате атаки врага в одном из районов области поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет.
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Последствия атаки россиян в Киевской области
В то же время, взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия повреждений устраняют.
Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и сельского совета. В другой – учебно-реабилитационный центр.
Также в результате атаки россиян возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют.
Ночная атака "Шахедами": подробности
- В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали ударными "Шахедами" с северного направления (Курск).
- Всего были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины. Защитникам неба удалось уничтожить 26 вражеских дронов.
- В КГВА рассказали, что обломки дронов упали в нескольких районах столицы. В частности, в Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке.
- В то же время в Подольском и Святошинском районах большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. В результате падения обломков повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Известно об одном пострадавшем.
- По данным мэра Виталия Кличко, у пострадавшего в Подольском районе острая реакция на стресс.