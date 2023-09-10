Россия "Шахедами" атаковала Киевщину: под удар попали инфраструктурный объект, школа и садик

Российские военные ночью 10 сентября атаковали Киевскую область. В результате атаки оккупантов повреждена гражданская инфраструктура.

Во время воздушной тревоги, которая в Киевской области длилась более 3 часов, в регионе активно работала ПВО из-за атаки дронов. В результате атаки врага в одном из районов области поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет.

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Последствия атаки россиян в Киевской области

В то же время, взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия повреждений устраняют.

Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и сельского совета. В другой – учебно-реабилитационный центр.

Также в результате атаки россиян возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют.

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