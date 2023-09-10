Під час повітряної тривоги, яка на Київщині тривала понад 3 години, в регіоні активно працювала ППО через атаку дронів. Унаслідок атаки ворога в одному з районів області пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає.
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Наслідки атаки росіян у Київській області
Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наразі наслідки пошкоджень усувають.
Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр.
Також унаслідок атаки росіян виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують.
Нічна атака "Шахедами": подробиці
- У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що вночі 10 вересня російські окупанти атакували ударними "Шахедами" з північного напрямку (Курськ).
- Всього було зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. Оборонцям неба вдалося знищити 26 ворожих дронів.
- У КМВА розповіли, що уламки дронів впали в кількох районах столиці. Зокрема, у Шевченківському районі уламки пошкодили квартиру в багатоповерхівці.
- Водночас у Подільському та Святошинському районах більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Унаслідок падіння уламків пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Відомо про одного постраждалого.
- За даними мера Віталія Кличка, у постраждалого в Подільському районі гостра реакція на стрес.