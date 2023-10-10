Россия ночью атаковала "Шахедами": в ВСУ показали горячие кадры работы зенитчиков
Источник:Николай Олещук
Российские военные ночью 10 октября атаковали Украину "Шахедами". Украинским защитникам неба удалось обезвредить большинство дронов-камикадзе.
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал кадры боевой работы зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг". На видео боевая работа украинских военных в Одесской и Николаевской областях.
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Украинские военные обезвредили 27 "Шахедов"
В течение ночи украинские зенитчики эффектно и эффективно уничтожали "Шахеды", которыми Россия атаковала из временно оккупированного Крыма.
Судя по кадрам, можно предположить, что украинские военные снова применили зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125.
Боевая работа украинских зенитчиков: смотрите видео
Генерал-лейтенанта Николая Олещука поблагодарил зенитчиков за результат во время боевой работы.
Ночная атака "Шахедами": подробности
- В ночь на 10 октября российские оккупационные войска атаковали Юг Украины 36 "Шахедами". Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 27 дронов-камикадзе.
- "Шахеды", которыми Россия атаковала Украину, были уничтожены в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
- В Силах обороны юга Украины рассказали, что вражеская атака продолжалась почти 3 часа. Больше всего "Шахедов" сбили в Одесской области – 23. Еще 3 были уничтожены на Николаевщине и 1 – на Херсонщине.
- В результате атаки России есть попадания по логистической инфраструктуре региона. В то же время жертв или пострадавших нет.
- Спикер Воздушных ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине следует подготовиться, чтобы противостоять "Шахедам", поскольку Россия активно применяет дроны. Только в сентябре россияне выпустили более 500 беспилотников.
- По его словам, Россия увеличивает атаки "Шахедами", поскольку это легче, скорее и дешевле. Россия предпочитает "Шахеды", а не ракеты, поскольку дроны несколько проще изготавливать, особенно под действием санкций Запада.