Ловцы на "Шахидов": в ВСУ показали, как воины выслеживают дроны-камикадзе

Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе, нанося удары по разным направлениям. В ВСУ показали, как уничтожают иранские "Шахиды".

В декабре после незначительного перерыва Россия возобновила атаки "Шахидами", вероятно, приспособив их к погоде зимой. В Генштабе ВСУ показали выезд одной из мобильных огневых групп.

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ВСУ сбивали "Шахиды" с пулемета

На фото, опубликованном в пресс-службе Генштаба ВСУ, наши воины подстерегают "Шахиды". Украинские военные сбивали дроны-камикадзе из пулемета и автоматов.

"Верьте воинам! Вместе победим!", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.



Одна из мобильных огневых групп подстерегает "Шахиды" / Фото Генштаб ВСУ

Россия снова атаковала "Шахидами": что известно