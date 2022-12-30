Дрон попал в админздание: в ОП показали последствия ночной атаки на Киев
Сегодня ночью российские войска атаковали Киев иранскими беспилотниками "шахидами". Власти рассказали о последствиях атаки.
Спикер Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места событий. Известно, что обломки беспилотника попали в админздание.
Внимание Россияне ночью атаковали Киев 5 дронами: еще 10 БПЛА уничтожили на Днепропетровщине и Запорожье
Беспилотник попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали,
– сообщил Тимошенко.
По его данным, рядом поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этажа.
Россияне атаковали Киевскую область дронами 30 декабря / Фото ОП
В Киев летело 7 беспилотников
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что всего 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев: 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 - над городом. В результате падения обломков пострадавших нет.
- В целом враг выпустил по Украине 16 дронов. "Шахиды" атаковали с юго-восточного и северного направлений. В воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты пытались использовать русло Днепра, чтобы обойти нашу ПВО.
- Все 16 беспилотников были уничтожены украинскими защитниками.