Дрон попал в админздание: в ОП показали последствия ночной атаки на Киев

30 декабря 2022, 10:33
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Сегодня ночью российские войска атаковали Киев иранскими беспилотниками "шахидами". Власти рассказали о последствиях атаки.

Спикер Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места событий. Известно, что обломки беспилотника попали в админздание.

Внимание Россияне ночью атаковали Киев 5 дронами: еще 10 БПЛА уничтожили на Днепропетровщине и Запорожье

Беспилотник попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали,
– сообщил Тимошенко.

По его данным, рядом поврежден девятиэтажный жилой дом  – выбиты окна с 1 по 5 этажа.

Последствия падения обломков беспилотника в Киеве / Фото ОП


Россияне атаковали Киевскую область дронами 30 декабря / Фото ОП

Во время работы ПВО обломки вражеского беспилотника повредили жилой дом / Фото ОП

В Киев летело 7 беспилотников

  • Ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что всего 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев: 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 - над городом. В результате падения обломков пострадавших нет.
  • В целом враг выпустил по Украине 16 дронов. "Шахиды" атаковали с юго-восточного и северного направлений. В воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты пытались использовать русло Днепра, чтобы обойти нашу ПВО.
  • Все 16 беспилотников были уничтожены украинскими защитниками.

Автор: Анастасія Лукашевська